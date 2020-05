Juventus, è bufera social: il post di Rabiot non piace alla società

Il post scritto dal calciatore francese non piace alla società, infatti Rabiot sul proprio profilo Instagram ha scritto: “Ultimo giorno di sciopero”

Quello che ha scritto Adrien Rabiot su Instagram sta facendo parlare molto e, il post in questione, non piace alla società bianconera. Il centrocampista della Juventus in rientro a Torino dopo la sua permanenza in Costa Azzurra dove ha trascorso la quarantena a fronte, come sappiamo, dell’espandersi del Covid-19 ha suscitato non poche polemiche a riguardo. Il francese in una storia Instagram in cui, ironizza sul suo rientro, ha fatto una storia in successione ad un suo selfie con la didascalia “Ultimo giorno di sciopero”. Un commento che non sembra essere piaciuto alla società bianconera che l’ha trovato fuori luogo.

Un post che non sembra essere piaciuto ai piani alti della dirigenza, che ha trovato il messaggio del calciatore fuori luogo. Il centrocampista ha commentato ironicamente il suo “ultimo giorno di sciopero”. Rabiot insieme ad Higuain sono gli ultimi due giocatori a dover rientrare a Torino in vista della ripresa del campionato prevista per il 13 giugno. Come sappiamo entrambi i giocatori dovranno mettersi in quarantena di 14 giorni in ottemperanza alle norme governative vigenti che obbligano tutti i provenienti dall’estero ad una quarantena obbligatoria anche qualora non si presentassero i sintomi classici del Covid-19.

