Ai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Tacconi ha fatto una dichiarazione davvero shock a proposito del Coronavirus, ecco cosa ha detto

🎙️ Stefano #Tacconi: #Virus? Per me è un’influenza. Quando in una conferenza mi diranno che ci sono stati mille morti, mi dicano quali di coronavirus, non si può fare di tutta l’erba un fascio. Io sarei per riprendere a giocare, anche con il pubblico. — Radio Sportiva (@RadioSportiva) May 13, 2020

Ai microfoni di Radio Sportiva, Stefano Tacconi ha dato una sua opinione riguardante il virus, in questo caso, ovviamente, il trendtopic è stato proprio il Covid-19 e il suo espandersi in scala mondiale con gli -inevitabili- stop di tutti i campionati europei. L’ex calciatore ai microfoni di Radio Sportiva, con una dichiarazione shock, ha detto: “Per me rimane un’influenza. Quando in una conferenza mi diranno che ci sono stati mille morti, mi dicano quali di coronavirus, non si può fare di tutta l’erba un fascio”. Parole decisamente inedite quelle di Tacconi che ha poi aggiunto:

Juventus, dichiarazione shock di Tacconi sul coronavirus

L’ex calciatore ha poi aggiunto un’altra questione, riguardante, appunto, lo stop dei campionati e la sua sempre più incerta ripresa. Ecco le parole di Tacconi a tal proposito: “Io sarei per riprendere a giocare, anche con il pubblico”. Dichiarazioni veramente fuori dagli schemi quelle dell’ex giocatore che sembra andare controcorrente rispetto a quello che ad oggi è definita una pandemia globale, infatti di recente sono arrivate anche le parole del ministro Spadafora che ha dichiarato che il campionato riprenderà soltanto quando ci sarà la possibilità di renderlo sicuro, dunque dando, giustamente, priorità alla salute.

