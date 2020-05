Ultim’ora Serie A, c’è la data di ripresa del campionato

Il campione si riprenderà il 13 giugno, questa è la data indicata per la ripresa effettiva delle competizioni, come è stato annunciato oggi

L’Assemblea della Lega Serie A si è riunita oggi con tutte le Società in una videoconferenza, e ha discusso diversi punti salienti per la ripresa del campionato, “la necessità in questo momento è quella del rispetto delle scadenze di pagamento previste dai contratti per mantenere con gli stessi un rapporto costruttivo” in riferimento ai diritti televisivi. Per quanto riguarda la ripresa delle competizioni è stata indicata, in ottemperanza alle norme governative vigenti e in conformità ai protocolli medici, la data del 13 giugno per la ripresa del campionato.

Inoltre il ministro dello sport Spadafora ha annunciato di aver avuto dalla Figc il via libera alla ripresa degli allenamenti di gruppo a partire dal 18 maggio. Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha poi aggiunto: “Ora se il campionato riprenderà come tutti auspichiamo sarà grazie al fatto che ci saremmo arrivati mettendo tutto e tutti in sicurezza e non con la fretta irresponsabile o strumentale di chicchesia, del resto la forte richiesta di ripresa del campionato era del tutto in netto contrasto con una situazione emergenziale”.

