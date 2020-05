Il Barcellona offre due giocatori alla Juventus, entrambi in uscita e, dunque, si potrebbe intavolare una trattativa per portarli in bianconero

Il Barcellona avrebbe offerto due giocatori alla Juventus, i profili interessati sono di ruoli diversi, infatti per la mediana il giocatore sondato da ormai tempo e offerto ai bianconeri è Rakitic, nonostante il croato abbia avuto grande spazio in blaugrana ora sembra pronto all’addio e l’esperienza in Serie A sembra convincerlo, la Juventus starebbe cercando proprio un rinforzo in quel settore in evidente crisi, un profilo che potrebbe fare al caso dei bianconeri anche qualora partissero giocatori del calibro di Pjanic, ma è un altro il cartellino offerto dal Barcellona, un nome per la difesa, stiamo parlando del francese Umtiti, anche lui profilo molto interessante e data la sua esperienza potrebbe fare al caso della Juventus di Maurizio Sarri per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, il Barcellona offre due giocatori

Con Umtiti la Juventus potrebbe rinforzarsi in difesa e avere un rinforzo di qualità anche in vista dei vari impegni internazionali. Come sappiamo, attualmente, il Barcellona avrebbe interesse per due giocatori della Juventus, stiamo parlando dei profili di Pjanic e De Sciglio ma l’idea di prenderli a costi elevati non sembra essere il piano dei catalani che per alleggerire le trattative con i bianconeri avrebbero appunto offerto i profili di Umtiti e Rakitic. Nonostante la qualità evidente di entrambi, i bianconeri, per il momento, non sarebbero così entusiasti dei profili e avrebbe come preferenza massima il calciatore brasiliano Arthur.

