Con Higuain ormai probabilmente pronto ai saluti la Juventus per la prossima stagione avrebbe necessità di rinforzarsi in attacco, scegliendo profili ideali che possano essere adattati al nuovo gioco voluto da Sarri improntato sui fraseggi e sulla dinamicità. Con i vari sogni Icardi e Milik, i bianconeri avrebbero identificato un nuovo clamoroso nome per la fase offensiva, stiamo parlando di Memphis Depay.

Calciomercato Juventus, un nuovo nome per l’attacco

L’attaccante olandese sembra aver già avuto il benestare di Sarri che vedrebbe nel giocatore il rinforzo ideale per il tipo di gioco dinamico da lui richiesto. Il talento del Lione è un profilo che potrebbe fare al caso della Juventus, vista la capacità di adattarsi sia sulle fasce che al centro dell’attacco, essendo appunto un calciatore molto dinamico. Un interesse che potrebbe diventare realmente concreto qualora il Lione dovesse accettare di intavolare una trattativa con, eventuali contropartite tecniche. Il club francese è alla ricerca da tempo di un difensore centrale di qualità. In questo momento ci sono due giocatori in uscita da Torino nel settore difensivo, i due profili sono Daniele Rugani e Romero. I francesi però avrebbero reso noto un interesse per Demiral, ma, in questo momento, in casa bianconera l’idea è quella di non privarsi del turco a meno che non arrivino cifre irrinunciabili. Si potrebbe dunque creare una vera e propria strategia di mercato su uno scambio di giocatori fra Juventus e Lione così da portare a compimento l’obiettivo Depay per l’attacco della squadra di Maurizio Sarri.

