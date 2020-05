L’ex bianconero ha parlato di possibili piani di mercato e della suggestione che vedrebbe Vidal in nerazzurro la prossima stagione, ecco cosa ha detto

Il principino Claudio Marchisio ha commentato, come riportato in un’intervista di Tuttosport, sulla possibile ripresa della Serie A ma anche del calciomercato della Juventus e non solo, ecco cosa ha detto il principino bianconero sul possibile ritorno della Serie A “Speriamo che la Serie A possa ricominciare. Ci sono validi professionisti che stanno facendo ripartire il calcio al meglio nella parte sport e sicurezza. Non possiamo solo pensare di mandare in campo i giocatori, ma pensare a tutto il sistema. Bisognerà ripartire per forza, altrimenti succederà qualcosa di brutto. Trovo sia sbagliato voler far ripartire il calcio solo col contagio zero”. Marchisio ha poi parlato della possibilità che Arturo Vidal vada all’Inter dell’ex Antonio Conte, ecco cosa ha detto il principino:

Juventus, a tutto Marchisio: Vidal all’Inter? Vi dico cosa ne penso

“Vidal all’Inter non mi farebbe piacere, Arturo andrebbe a dare loro un’anima ancora più forte, è uno che vorresti sempre con te, al tuo fianco mentre giochi, così è stato alla Juventus. Conte ha sposato al 100% il progetto dell’Inter, hanno fatto passi avanti incredibili rispetto agli ultimi anni”. Marchisio ha poi parlato del nuovo allenatore Maurizio Sarri, ecco cosa ha detto su di lui: “L’allenatore della Juve viene giudicato sempre per i risultati a fine anno. Ad oggi è in corsa ancora per i tre fronti, quindi si giudicherà alla fine”.

