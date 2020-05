Il talentoso centrocampista francese Paul Pogba è sempre più vicino al ritorno in bianconero, la Juventus avrebbe la strategia per farlo arrivare

Paul Pogba è attualmente l’obiettivo numero uno dei bianconeri. La Juventus sta tentando ormai con insistenza da parecchi anni il comeback, o come scrivono i tifosi sui social il #Pogback del centrocampista. Fabio Paratici ci ha provato in diversi modi ma sembrerebbe essere arrivare il momento della verità, il possibile sogno infatti potrebbe, realmente, diventare concreto. Pogba ormai certamente, salvo un clamoroso dietrofront, è pronto a lasciare il Manchester United a fine stagione, con il desiderio di affrontare una nuova avventura che gli possa garantire quella caratura internazionale che, ultimamente, complici anche le mancate qualificazioni alla Champions, il Manchester United non gli stava più dando. La Juventus dunque sarebbe vicina al ritorno del Polpo in bianconero e proverà ad utilizzare una contropartita davvero di qualità per convincere il Manchester ad abbassare il prezzo, ecco di chi si tratta:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Semedo, chi è il calciatore offerto dal Barcellona alla Juventus

Calciomercato Juventus, Pogba è sempre più vicino

La Juventus avrebbe un piano ben preciso, per far abbassare il prezzo del cartellino di Pogba metterebbe nella trattativa una contropartita tecnica, stiamo parlando di un altro centrocampista francese, Adrien Rabiot. Il francese nonostante i pochi mesi dall’arrivo in bianconero non si sarebbe adattato molto bene al calcio italiano e la possibile cessione in Premier farebbe felici le parti, con questa operazione il prezzo del cartellino di Pogba slitterebbe completamente rendendo l’operazione davvero fattibile dal punto di vista economico. Una contropartita più conguaglio per portare, o meglio, per riportare il Polpo beniamino dei tifosi sotto la Mole. D’altronde Rabiot aveva già nei piani, prima di trasferirsi poi alla Juventus, l’idea di approdare in Premier League, e ora questo sogno potrebbe diventare possibile con un clamoroso colpo di scena di mercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Kane: il giocatore ha deciso il suo futuro

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK