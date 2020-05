Il presidente del Paris Saint Germain, Al Khelaifi esalta il portoghese definendolo un esempio per tutto l’ambiente: un sogno di mercato?

Il numero uno del Paris Saint Germain, Al Khelaifi in un’intervista a France Football ha esaltato il fenomeno portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo, ecco cosa ha detto: “Anno dopo anno mostra una determinazione unica, una straordinaria forza di carattere. Resta sempre motivato dal desiderio di migliorarsi giorno dopo giorno, spingendosi oltre i propri limiti. Ammiro questa sua volontà implacabile, è un grande esempio per tutti gli atleti del futuro“. Parole di sincera stima e ammirazione quelle del presidente del club parigino che loda il talento portoghese definendolo un vero esempio per tutto il mondo del calcio.

Calciomercato Juventus: Al Khelaifi e il sogno Cristiano Ronaldo

Parole di autentica stima e ammirazione quelle del numero uno dei Paris Saint Germain sperando, però, che dietro queste parole non ci sia anche un possibile indizio di mercato, sappiamo come il portoghese sia stato molto vicino in passato proprio a quel Paris Saint Germain, a cui però, preferì la Juventus e il calcio italiano giusto due anni fa. Infatti prima di approdare in bianconero, per il post Real Madrid, Cristiano Ronaldo era stato vicino al Psg, sembrava proprio una delle sue possibile mete alternative alla bellissima storia di cui tutti noi tifosi ora godiamo. Ma qualora il campione portoghese dovesse, per qualche motivo lasciare la Juventus, sappiamo che il presidente del club vede in lui un esempio e un giocatore di punta di tutto il panorama mondiale del calcio che conta.

