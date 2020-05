Gravina ha pieni poteri. Col dl Rilancio può cambiare format

Domani previsto il Consiglio Federale dove, all’ordine del giorno, ci sono anche alcune modifiche regolamentari che possono essere apportate dalla Figc di Gravina.

La Figc ha convocato per domani il Consiglio Federale e, all’ordine del giorno, ci saranno le modifiche regolamentari che da più parti temono (o auspicano). Di sicuro l’assist per Gravina arriva dal premier Giuseppe Conte. Nel Decreto Rilancio, infatti, è stato inclusa «l’abbreviazione dei gradi e dei tempi della giustizia sportiva(direttamente il Collegio di Garanzia dello Sport e successivamente il Tar e il Consiglio di Stato) in caso di contenziosi generati dalle decisioni che sono possibili adottare in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento federale sulla determinazione delle classifiche in caso di interruzione dei campionati della stagione 19/20 e quindi sulla determinazione degli organici per la stagione 20/21». In parole povere, il numero uno del calcio italiano ha il potere di cambiare le carte in tavola e spingere le squadre al Tar. Dove gli esiti non saranno né brevi e né storicamente favorevoli.

Gravina e il consiglio Federale

La riunione del Consiglio Federale, come detto, è stata convocata da Gravina per le ore 12 di domani. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali delle riunioni del 24 febbraio e 10 marzo e alle comunicazioni del Presidente, i seguenti punti:

– informativa del Segretario Generale;

– modifiche regolamentari;

– nomine di competenza;

-decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020: provvedimenti conseguenti;

– circolare UEFA n. 24 del 24 aprile 2020: determinazioni in ordine alle modalità di conclusione dei campionati stagione sportiva 2019/2020;

– competizioni ufficiali professionistiche e dilettantistiche stagione sportiva 2019/2020: provvedimenti conseguenti;

– Licenze Nazionali stagione sportiva 2020/2021;

– termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021;

– ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale;

– varie ed eventuali.

