Figc: per chiudere i campionati ci sarà tempo fino al 20 di agosto

Figc: per chiudere i campionati ci sarà tempo fino al 20 di...

La Figc ha stabilito una data per la chiusura dei vari campionati che è indicata per il 20 agosto, poi ci sarà spazio per recuperare la Coppa Italia

Durante il consiglio Federale si è stabilita la deadline per la chiusura della stagione 2019-2020 che terminerà il 31 agosto.

I campionati professionistici, invece, cioè Serie A, Serie B e Serie C dovranno concludersi entro il 20 agosto. Dopo la chiusura dei campionati ci sarà spazio per il recupero della Coppa Italia.

La Figc ha dunque stabilito una deadline definitiva per la stagione in corso che dovrà concludersi entro la fine del mese di agosto, il 31. Campionati che andranno avanti fino al 20 di agosto e poi spazio ai recuperi di Coppa Italia. Mentre invece il campionato dilettantistico verrà fermato.

