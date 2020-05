La Repubblica ha sganciato una vera e propria bomba secondo cui Pjanic avrebbe rotto con società e compagni, ecco cosa è successo

Stamattina il quotidiano La Repubblica avrebbe sganciato la vera e propria bomba secondo cui un giocatore della Juventus, Miralem Pjanic avrebbe rotto con società e compagni. Quello scritto su Repubblica, infatti, avrebbe del clamoroso, ecco cosa ha scritto: “Sì, c’è un calciatore che ha rotto con l’ambiente Juve in toto. Si tratta di Miralem Pjanic, la sua era a Torino è finita e ha rotto un po’ con tutti: Sarri ha deciso di farlo cedere perché non lo vede più come centrocampista ideale per il suo calcio”. Una vera “bomba” a ciel sereno che vedrebbe il bosniaco ormai quasi certamente fuori dal progetto bianconero per la prossima stagione.

Juventus, bufera Pjanic: ha rotto con tutti, alla Juve non lo vogliono più

La Repubblica ha poi continuato con un altro aneddoto riguardante il centrocampista bosniaco che avrebbe riscontrato -recentemente- difficoltà con alcuni compagni di squadra: “Ha avuto recentemente problemi anche con alcuni compagni e con la società che non vuole più tenerlo in bianconero”. Se quando scritto su Repubblica fosse vero l’addio di Miralem a fine stagione sarebbe già cosa certa, con una rottura pressoché inevitabile. Già infatti circolano i nomi sugli eventuali sostituti, con Arthur in polpe per il presunto scambio di cartellini con il Barcellona, senza dimenticare Jorginho che piacerebbe molto a Sarri avendolo già allenato a Napoli e poi al Chelsea.

