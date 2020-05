Juventus, de Ligt tra futuro, dubbi e statistiche negative

De Ligt si sta pian piano prendendo la scena in casa Juventus. Ma alcune statistiche riguardanti l’olande sono tutt’altro che positive.

Matthijs de Ligt è stato uno dei giocatori maggiormente sotto la luce dei riflettori. L’olandese, dopo un periodo di ambientamento, si è conquistato una maglia da titolare. Alcune statistiche però non fanno sorridere il difensore olandese. Infatti, secondo quanto descritto da ‘Who Scored’, la Juventus ha sempre vinto quando l’ex Ajax non è partito dal primo minuto. Il discorso cambia invece quando l’orange ha giocato titolare: 64,7% di vittorie, 17,6% sia di pareggi che di sconfitte. Dati comunque positivi, ma che fanno, in un certo senso riflettere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus, senti de Boer: “De Jong meglio di de Ligt”

Juventus, de Ligt alla ricerca della consacrazione

L’olandesino intanto oggi torna alla Continassa. Test e visite mediche per lui, che vuole immediatamente ripartire e farsi trovare pronto al momento giusto. De Ligt stava iniziando ad affinare la sua intesa con Bonucci, ma poi è arrivato lo stop. Adesso l’obiettivo è quello di chiudere questa prima stagione in Italia nel miglior modo possibile. Un’annata che, come ricordato da ‘Il Corriere dello Sport’, l’ha visto subito protagonista a causa dell’infortunio di Chiellini. Qualche errore c’è stato, ma, con il lavoro e l’applicazione, il centrale si è ripreso la scena. Tornando a parlare di statistiche, Matthijs è il migliore dei centrali bianconeri per duelli vinti: 115, tre in più del compagno di reparto Bonucci, che ne ha 112. Demiral è a 41, Rugani a 32, Chiellini a 10, ma il capitano ha saltato in pratica tutta la stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus, De Ligt: la sexy fidanzata stende i panni in lingerie

“L’ importante è crederci. Penso che ogni squadra sogni di vincere la coppa, perché sono tutte molto forti, ma non si può mai dire chi la spunterà. Noi ci impegniamo al massimo, sappiamo di essere forti, abbiamo le qualità e dobbiamo dimostrarlo“, questo quanto ha raccontato recentemente l’ex Ajax. Appare quindi abbastanza chiaro che il suo sogno sia la Champions League. Ed è pronto a ripartire con quel chiodo fisso, smentendo statistiche negative e mettendo a tacere gli ultimi dubbi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK