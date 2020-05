Juventus, De Ligt: la sexy fidanzata stende i panni in lingerie

La sexy fidanzata di De Ligt stende i panni vestita in lingerie, la modella AnneKee Molenaar si fa immortalare proprio come Georgina mentre stende i panni

Visualizza questo post su Instagram Quarantine activities @hunkemoller Un post condiviso da AnneKee Molenaar (@annekeemolenaar) in data: 1 Mag 2020 alle ore 11:16 PDT

Anche la fidanzata di De Ligt, AnneKee Molenaar si è fatta immortalare con una foto, poi pubblicata sul profilo Instagram, mentre stende i panni in abbigliamento sexy. Proprio come Georgina la fidanzata di Cristiano Ronaldo, anche la modella olandese ha voluto farsi fotografare mentre stende i panni in lingerie diventando molto popolare sui social.

Una foto che ha ricevuto parecchi apprezzamenti e consensi, tanto che lo stesso difensore olandese è andato a commentare con un emoticon del sorriso. Un momento di spensieratezza che ha immortalato la bellissima modella mentre esegue uno dei rituali del quotidiano, quello di stendere i panni ma con un abbigliamento decisamente sexy.

