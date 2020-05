Calciomercato Juventus, sarà un centrocampo “made in Italy”?

Nel prossimo calciomercato Juventus tante pedine potrebbero muoversi soprattutto a centrocampo. In uscita ci sono diversi elementi, uno tra questi è Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco non ha reso per come ci si aspettava e nelle ultime uscite Sarri gli aveva già preferito Bentancur.

Tuttavia la rivoluzione bianconera a centrocampo potrebbe essere all’insegna del tricolore. Come riporta infatti il “Corriere dello Sport” le trattative più importanti che riguardano mediani in orbita bianconera sono tutte legate a calciatori italiani. Chi sono? I nomi sono di fatto già noti, ma sono tutte trattative molto complicate a causa della grande concorrenza.

Il primo nome è quello di Gaetano Castrovilli, calciatore che si è affermato in questa stagione con la maglia della Fiorentina. Centrocampista moderno, di quelli che sanno difendere e attaccare. Il presidente viola Commisso è restio alla sua cessione, nonostante il pressing dei bianconeri e anche quello dell’Inter.

Dovrebbe ritornare anche Rolando Mandragora dall’Udinese. La Juventus ha intenzione di controriscattare il centrocampista che tanto bene ha fatto in Friuli. Il calciatore poi potrebbe essere inserito in qualche scambio (si è ipotizzato un passaggio alla Roma in cambio di Cristante) ma sottolinea ancora la volontà della Juve di puntare sul “made in Italy”.

Calciomercato Juventus: il duello per Tonali

Ancora una volta con l’Inter sarà duello sul calciomercato, questa volta per Sandro Tonali, corteggiatissimo mediano del Brescia. Un centrocampista destinato ad essere un big del calcio italiano, la cui valutazione è arrivata attorno ai 50 milioni di euro. Una somma alta, specie di questi tempi, che la Juventus spera di abbassare inserendo nella trattativa alcuni giovani come Nicolussi Caviglia, Tourè e Muratore.

