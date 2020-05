Paganini sul proprio profilo Twitter ha scritto importanti novità sul futuro di Icardi. Ci sarebbe l’accordo con l’agente del giocatore Wanda Nara

Buongiorno. News🇫🇷.Il #Psg vuole riscattare #Icardi ma chiede uno sconto. L’#Inter è ferma alla richiesta di 70 mil.di€. La #Juventus ha un accordo di massima con #wandanara e nella trattativa con il #Psg potrebbero entraci #Douglascosta o #Cuadrado. — Paolo Paganini (@PaPaganini) May 22, 2020

Come scrive il giornalista sportivo della Rai Paolo Paganini sul proprio profilo Twitter, ci sarebbe l’accordo di massima fra bianconeri e l’agente e moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, per il passaggio dell’attaccante argentino alla Juventus per la prossima stagione. La situazione mercato si fa nel vivo dell’azione, infatti il Psg, dove il calciatore è attualmente in prestito, avrebbe richiesto la volontà di riscattare il giocatore ma l’Inter non vuole scendere dai 70 milioni del cartellino dell’attaccante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus: inizia l’assalto al colpo dell’estate e dell’anno

Calciomercato Juventus, Icardi: accordo di massima con Wanda Nara

Ecco dunque che potrebbero subentrate i bianconeri, il Psg potrebbe riscattarlo con l’ausilio dei bianconeri che poi, per avere Icardi userebbero contropartite tecniche che farebbero al caso dei transalpini, infatti i parigini sono alla ricerca di giocatori da inserire come esterni d’attacco, piacciono i profili di Douglas Costa e Cuadrado che potrebbero essere, quindi, utilizzati come possibili pedine di scambio per arrivare -definitivamente- all’attaccante argentino, che ricordiamolo, avrebbe già espresso la sua volontà di tornare in Italia e l’agente e moglie del calciatore Wanda Nara avrebbe già un accordo con la società bianconera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Il mondo del pallone in lutto: morto Gigi Simoni, aveva 81 anni

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK