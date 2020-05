La società bianconera lancia un forte riferimento di mercato pubblicato una foto dell’esultanza di Vidal in maglia bianconera per il suo compleanno

Visualizza questo post su Instagram HBD @kingarturo23oficial ❤️ #FinoAllaFine #ForzaJuve Un post condiviso da Juventus Football Club (@juventus) in data: 22 Mag 2020 alle ore 6:49 PDT

Gli auguri per il compleanno di Arturo Vidal non sono passati inosservati ai tanti supporter bianconeri. Infatti nel giorno del compleanno dell’ex centrocampista bianconero, la società ha voluto omaggiarlo con tanto di foto amarcord dei tempi che furono, quando appunto il cileno vestiva e esultava con la maglia della Juventus con quel cuore che non ha lasciato indifferenti i tifosi bianconeri che nei commenti scrivono “È nostro”, oppure, “Ed ecco l’ufficialità del grande ritorno”. Per molti infatti questo post è più che un semplice augurio e potrebbe essere un, vero e proprio, indizio di mercato.

Juventus fa gli auguri a Vidal per il compleanno con un indizio di mercato?

Con il sogno del #Pogback, cioè del grande ritorno dell’altro -mai dimenticato- dai tifosi, Paul Pogba potrebbe esserci all’orizzonte per la prossima stagione un altro gradito ritorno, quello, appunto di Arturo Vidal. Per alcuni tifosi il post degli auguri sul profilo Instagram della società bianconera non ha lasciato alcun dubbio sulla possibilità di un suo ritorno i bianconero, ed è proprio quell’esultanza con il cuore ad aver incuriosito i supporter. Un amore certamente mai dimenticato, perché Vidal, insieme a Pogba, Marchisio e Pirlo faceva parte di quel centrocampo che ancora oggi viene ricordato come il più forte della storia della Juventus. Infatti quei 4 insieme erano davvero inarrestabili. Un ritorno al passato possibile. Intanto i tifosi sognano e invocano il cileno sotto la foto del post.

