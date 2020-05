Calciomercato Juventus, i possibili investimenti per il futuro

Nel prossimo calciomercato Juventus potrebbero esserci anche delle mosse importanti per il futuro da parte del club bianconero. Che del resto già in passato ha dimostrato di sapersi muovere con grande anticipo e programmare, per quanto possibile, il futuro.

Ci sono stati anche in passato degli acquisti fatti dai bianconeri in ottica dei futuri campionati. Un esempio valido è quello di Luca Pellegrini, che sta accumulando esperienza al Cagliari e che in futuro potrebbe essere una pedina importante della rosa della Juve. Che dunque continua a monitorare con attenzione la situazione di alcuni giocatori in giro per il mondo.

Calciomercato Juventus: nel mirino Jorge e Malen

Ci sono anche dei giocatori giovani e di prospettiva nel mirino della Juventus. Come riporta infatti anche la Gazzetta dello Sport i bianconeri continuano a tenere d’occhio Kaio Jorge, attaccante brasiliano classe 2002 che milita nel Santos. Un giocatore extracomunitario che ha ovviamente ancora ampi margini di crescita e dovrà in caso essere considerato come un investimento per il futuro.

Stesso discorso che riguarda un altro giovane in rampa di rampa, vale dire Donyell Malen, classe 1999 che gioca nel Psv e autore quest’anno 11 gol in Eredivisie, campionato che è stato già dichiarato concluso a causa del Coronavirus. Potrebbe essere un profilo interessante da prendere e poi magari mandare in prestito per farsi le ossa in un campionato difficile come la serie A. Anche se il suo prezzo è destinato a lievitare.

