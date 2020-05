Con l’obiettivo dichiarato Icardi, la Juventus si appresta a salutare Higuain e, infatti, su di lui c’è una squadra inglese che sogna in grande: lo scenario

Come sappiamo i bianconeri hanno intenzione di fare una vera e propria rivoluzione in attacco: naturalmente per rendere possibile il sogno Mauro Icardi, che senza ombra di dubbio, rimane il primo obiettivo in fase offensiva della Juventus, autentico pallino del ds Paratici, c’è bisogno però di sacrifici. Con l’avvento di Icardi, uno o più attaccanti dovranno per forza di cosa e per costi di stipendio salutare. Sappiamo che il primo indiziato è proprio il Pipita Higuain. Sull’argentino sono molte le voci di mercato, c’è chi parla di un ritorno in Argentina, altri in Liga, ma negli ultimi giorni ad aver messo gli occhi su di lui ci sarebbe una squadra di Premier League pronta a fare il grande colpo, rivoluzionando la rosa. Stiamo parlando del Newcastle, che con la nuova dirigenza sognerebbe un ritorno ai fasti, davvero davvero, in grande.

Calciomercato Juventus, Higuain: un club inglese sul Pipita

Il Newcastle potrebbe essere infatti la nuova rivelazione del calcio mondiale, una squadra che è pronta a ritornare ai fasti di un tempo con la nuova dirigenza che non baderebbe a spese. Il club inglese infatti avrebbe messo gli occhi sia sul Pipita della Juventus che su Gareth Bale del Real Madrid, per formare una coppia d’attacco davvero da urlo. L’obiettivo della società sarebbe, appunto, quello di ingaggiare giocatori “scontenti”delle attuali società così da trovare un accordo in maniera più semplice. Dalla Spagna si parla di investimenti veramente importanti nei fondi del Newcastle, cifre che potrebbero raggiungere i 1000 milioni di dollari. Dunque un mercato che non bada certo ai contenimenti. Nel caso di affondo sul Pipita la Juventus sarebbe così libera di agire in autonomia per portare il grande obiettivo in attacco, voluto fortemente da Paratici, stiamo parlando di Mauro Icardi. La società, per altro, avrebbe già l’accordo con l’agente e moglie del calciatore Wanda Nara.

