Donnarumma alla Juventus, Calciomercato: assalto solo in un caso

Gianluigi Donnarumma è sempre nel mirino della Juventus. L’assalto della società bianconera potrebbe però arrivare solo in un caso.

La Juventus sarà senza alcun dubbio una delle società più attive nella prossima sessione di calciomercato. Un reparto sotto osservazione potrebbe essere anche quello dei portieri. Szczesny è senza alcun dubbio una certezza. Il polacco gode della fiducia del tecnico Maurizio Sarri e il suo futuro non sembra in bilico. Tutto però potrebbe cambiare di fronte a un’offerta irrinunciabile. In quel caso quale potrebbe essere la strategia?

Calciomercato Juventus, Donnarumma “legato” a Szczesny

La Vecchia Signora potrebbe fiondarsi su Donnarumma, da tempo nel mirino. Stando ad indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra e riportate dal ‘Daily Express’, il portiere non sarebbe più seguito dal Chelsea. Questo sicuramente permetterebbe ai bianconeri di farsi avanti con maggior decisione. Il Milan infatti vorrebbe cedere l’estremo difensore per liberarsi del suo ingaggio da 6 milioni a stagione. Tutto però come detto è legato al destino di Szczesny. L’alternativa è già pronta.

