Jashari Nussi, l’intermediario che ha aiutato la Juve a comprare Mavididi ha parlato del futuro del calciatore che è attualmente in prestito in Ligue 1

TuttoJuve.com ha intervistato l’intermediario Jashari Nussi, colui che ha aiutato la Juventus a garantirsi le prestazioni sportive di Stephy Mavididi attualmente in prestito in Ligue 1 con la maglia del Digione. Alla domanda sul futuro di Mavididi, che in Francia è già stato osannato il nuovo Welbeck, Nussi ha risposto: “Siamo in attesa di sviluppi che potrebbero arrivare già nella prima parte del mese di giugno. Il Digione ha la possibilità di poterlo acquistare per la cifra di 5 milioni, ma la Juventus come previsto dal contratto in essere può esercitare il controriscatto e quindi riprenderlo. Tutto dipenderà da che cosa deciderà il club bianconero. Ad oggi, bisogna dire, che ci sono anche altre squadre interessate a lui”. Poi, naturalmente, si è parlato del paragone che in Francia sta prendendo piede da un po’ di tempo ovvero che secondo molti Mavididi è l’erede di Welbeck, ecco cosa ha risposto Nussi a tal proposito:

Juventus, Nussi: "Stephy Mavididi è il nuovo Welbeck! La Juve può tenerlo" "Un termine più che corretto e la definizione giusta. Sì, ricorda tanto Danny Welbeck. Stephy è un giocatore polivalente: può ricoprire tanti ruoli dell'attacco e possiede grande esplosività che gli consente di poter affrontare qualsiasi avversario". Poi si è parlato della sua permanenza alla Juventus e su come si sia trovato nel club bianconero: "La Juventus è veramente una grandissima famiglia. Si è trovato molto bene nel periodo che ha trascorso in Under 23, lo scorso anno poi ha avuto anche l'opportunità di poter esordire in prima squadra. È stato tutto molto emozionante per lui". E chissà che non possa riconfermarsi alla Juventus, il giocatore pare molto interessante e la Juve dal canto suo sta cercando un vero e proprio ringiovanimento di rosa, probabilmente Mavididi potrebbe fare a caso dei bianconeri e di mister Sarri.

