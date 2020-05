Ariedo Braida, ex dirigente di Barcellona e Milan in un’intervista ha parlato di Pjanic definendolo giocatore perfetto per i blaugrana, ecco le sue parole

Miralem Pjanic è il nome che in questi giorni sta girando per i vari portali di mercato, il prescelto per il nuovo centrocampo del Barcellona. Con una trattativa in corso e del -possibile- scambio di cartellini fra Juventus e Barcellona, appunto, che vedrebbero coinvolto Pjanic in cambio di Arthur, Ariedo Braida, l’ex dirigente di Barcellona e Milan intervistato da Mundo Deportivo ha proprio parlato a proposito di questa ipotesi di mercato, dando una sua opinione sull’eventuale approdo del centrocampista bosniaco in blaugrana per la prossima stagione, ecco le sue parole: “Pjanic ha il profilo perfetto per giocare nel Barcellona. Ha le medesime caratteristiche di Xavi e Iniesta, chiaramente non è nessuno dei due, ma ha un ottimo tocco di palle e una grande intelligenza nel gioco. Ha una tecnica sopraffina e molte qualità in dote, e batte molto bene i calci piazzati”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Boga: l’idea per l’attacco arriva dal Sassuolo

Calciomercato Juventus, Braida: “Pjanic è perfetto per il Barcellona”.

Braida ha poi parlato sempre sul fronte mercato di altri due profili, Arthur e Semedo che, come sappiamo, piacciono ai bianconeri ma a quanto pare non solo a loro, ecco cosa ha detto l’ex dirigente del Barcellona e Milan: “Fossi nell’Inter in questo momento chiederei Arthur o Semedo, due ottimi profili. Al Barcellona piace Lautaro, l’argentino è un giocatore di talento e fa tanti gol, ha tutto quello che serve al Barcellona ma soprattutto tutto quello che serve ad essere un giocatore del Barcellona. L’inter deve chiedere quei due giocatori, penso che l’affare sia fattibile”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, gli scambi con il Barcellona si complicano

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK