Il prossimo calciomercato Juventus dovrebbe prevedere diversi movimenti sia in entrata che in uscita. Ed è soprattutto sulla linea mediana che Sarri potrebbe vedere dei grandi cambiamenti. Non solo per la probabile cessione di Pjanic, ma anche per gli altri movimenti che potrebbero riguardare quel reparto.

Juventus e Lione si ritroveranno per l’ottavo di finale di ritorno di Champions nel mese di agosto. Ma queste due società sono anche molto legate da intrecci di calciomercato. Ormai da settimane si parla dell’interesse della Juventus per il giovane centrocampista francese Aouar. Un mediano moderno e in grande crescita, la cui valutazione si aggira sui 70 milioni di euro.

Una somma importante che quest’estate comunque potrebbe scendere, visto che l’emergenza Coronavirus sta prosciugando le casse dei club. Difficilmente ci saranno grandi investimenti. Ad ogni modo la novità è rappresentata dal fatto che anche il Lione sta puntando un giocatore della Juventus.

Calciomercato Juventus, Matuidi nel mirino dei francesi

Come riporta infatti Sportmediaset infatti il Lione sarebbe intenzionato a chiedere informazioni su Blaise Matuidi. L’esperto centrocampista francese è un giocatore di quelli che fanno la differenza perchè sanno abbinare qualità e quantità.

La stima di Sarri nei confronti di questo calciatore è massima, ragion per cui sembra davvero impossibile che la Juventus possa prendere in considerazione l’ipotesi di lasciarlo partire.

