Calciomercato Juventus, piacciono molto due giocatori della Fiorentina

La Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto delle trattative il cartellino di Cristian Romero ( attualmente in prestito al Genoa), di Rolando Mandragora (appena riscattato dall’Udinese), e di Luca Pellegrini (in prestito al Cagliari). E oltre all’interessamento per Federico Chiesa i bianconeri sarebbero forti su un altro giocatore viola, Gaetano Castrovilli: un giocatore dalle doti davvero straordinarie che i viola difficilmente cederanno ma che potrebbe fare le fortune in ottica futura di qualsiasi squadra, Castrovilli oltre ad aver suscitato l’interesse di Paratici piace anche all’Inter e a Beppe Marotta che è anche molto forte su Chiesa, come sappiamo Antonio Conte vorrebbe giocatori in grado di adattarsi ai suoi schemi e con il made in Italy anche in nazionale, e precedentemente alla juventus, ha dimostrato di saperci fare. Un asse continuo fra Juventus e Inter con obiettivi comuni. Ma la Juventus avrebbe messo sul piatto delle trattative giocatori che potrebbero accontentare le richieste della squadra viola.

