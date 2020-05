Oggi saranno sottoposti ai tamponi i vari giocatori della Juventus e i membri dello staff nel, consuetudinario, controllo

Oggi la squadra della Juventus verrà sottoposta ai tamponi, attualmente i calciatori bianconeri si stanno allenando in gruppo, anche se alcuni giocatori come Giorgio Chiellini e Cristiano Ronaldo stanno lavorando separatamente per recuperare la forma migliore e farsi trovare pronti per la ripresa del campionato.

Coronavirus, Juventus: oggi tamponi per la squadra

Come riportato da Sky Sport, i giocatori si stano allenando in gruppo con due calciatore che, però, stanno allenandosi a parte: il capitano Giorgio Chiellini e Cristiano Ronaldo. Nuovi test di controllo con tamponi a tutti i membri della squadra, con tamponi a tutto l’organico bianconero. Mentre il Bologna, prossima avversaria di campionato, ieri con un comunicato ufficiale sul proprio sito ha fatto sapere di aver individuato un membro dello staff che ieri è stato sospettato di aver contratto il virus, ma è risultato negativo al primo tampone. I bianconeri intanto si fanno già trovare pronti, con l’augurio di avere la rosa al completo per la ripresa del campionato di Serie A.

