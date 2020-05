L’estate del calciomercato bianconero sarà all’insegna di scambi, o almeno, quanto si prospetta avrebbe in porto delle operazioni incredibili, ecco quali

Un’emergenza quella del Covid-19 che non ha colpito solo la squadra italiana, o meglio, la Serie A. Un’emergenza che si è estesa -letteralmente- a territorio internazionale, gravando non poco sull’economia calcistica globale. Dunque l’idea, in parte già voluta dallo stesso ds bianconero Paratici, cioè quella di una realtà “stile nba” con scambi di cartellini fra giocatori sembra essere sempre più concreta. La Juventus da anni ormai in ottimi rapporti con alcune squadre di caratura internazionale avrebbe in piano delle operazioni davvero convincenti, soprattutto con il Barcellona. Ecco i possibili scenari di mercato:

Nélson Semedo: un profilo che piace molto in casa bianconera, un esterno difensivo che farebbe molto comodo alla squadra di Maurizio Sarri date le sue qualità tecniche ma soprattutto la sua, indubbia, dinamicità. Il giocatore potrebbe essere inserito nell’operazione Pjanic e De Sciglio, due profili che sembrano interessare molto la società catalana, soprattutto il centrocampista bosniaco.

Calciomercato Juventus, estate di scambi: ecco tutti gli scenari possibili

Semedo dunque potrebbe essere inserito nell’operazione, inizialmente la Juventus aveva come obiettivo Arthur, che avrebbe, appunto, dovuto scambiare con Pjanic, ma il brasiliano vuole rimanere a tutti i costi in blaugrana almeno un altro anno. Così oggi è spuntato un clamoroso nome per la mediana, il giovane olandese neo acquisto del Barcellona, De Jong, potrebbe finire nell’operazione Pjanic e rincontrare l’ex compagno dell’Ajax e -ora- della nazionale De Ligt. Su di lui l’operazione però sarebbe veicolata sull’eventuale prestito con diritto di riscatto ancora da stabilire. Operazione difficile ma certamente clamorosa. Un altro nome che potrebbe finire in una trattativa fra gli spagnoli e i bianconeri potrebbe essere quello del difensore Jordi Alba, un profilo che piace un sacco al ds Paratici e avrebbe ottenuto anche il benestare di Cristiano Ronaldo. Affare possibile. Ma la Juventus è attiva sull’ipotesi scambi anche in Italia, specialmente con la Roma, un’idea che piacerebbe ai bianconeri sarebbe l’eventuale scambio fra Bernardeschi e Zaniolo, senza dimenticare l’altra possibile trattativa Cristante – Mandragora. Dunque l’ipotesi mercato è prettamente importata sugli scambi di cartellini, con idee affascinanti e sensate.

