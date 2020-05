Il giornalista sportivo Rai Paolo Paganini fa sognare i tifosi, si prospetta all’orizzonte un grande colpo che si inserirebbe nell’operazione Pjanic

L’unico scambio possibile,ma difficile, è #Pjanic #Arthur. #DeJong guadagna 10 netti ed è costato 75mil. L’olandese però non ha legato con Messi&C. Gli agenti del giocatore hanno proposto al #Barcellona un prestito ed è stata sondata anche la #Juventus. — Paolo Paganini (@PaPaganini) May 27, 2020

L’esperto di mercato Paolo Paganini noto giornalista sportivo fa letteralmente sognare i tifosi con l’ultima indiscrezione di mercato, infatti, secondo il giornalista si parla di un possibile prestito alla Juventus della giovane stella olandese, il talentoso compagno di nazionale di De Ligt e ex compagno all’Ajax, stiamo parlando naturalmente di De Jong. Il centrocampista olandese potrebbe essere appunto inserito nell’operazione Pjanic pronto a vestire la maglia blaugrana.

Calciomercato Juventus, Paganini: in arrivo grande colpo dal Barcellona

Un colpo incredibile quello che si potrebbe prospettare all’orizzonte per i bianconeri, anche perché, da cosa si evince dal Tweet De Jong non avrebbe legato con gli attuali compagni del Barcellona e soprattutto ha un rapporto freddo con Lionel Messi. Col il destino di Arthur sempre più difficile e legalo -volontà del giocatore- al Barcellona, l’ipotesi De Jong sembra più praticabile ma estremamente difficile da un punto di vista economico, il giocatore, attualmente, percepisce 10 milioni all’anno ed è costato comunque una cifra importante al Barcellona, 75 milioni. In attesa di capire gli sviluppi la possibilità sarebbe di vedere il centrocampista olandese in prestito, con un possibile diritto di riscatto a cifre comunque non impossibili al club bianconero qualora dovessero anche liberarsi di alcuni giocatori ormai avanti con l’età.

