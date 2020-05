Sono state stabilite in via ufficiosa le date per il prossimo calciomercato, dopo la riunione della Lega di Serie A si è raggiunto un vertice con data

Oggi c’è stata una importante riunione della Lega Calcio di Serie A in cui si sono stabiliti temi cruciali per l’andamento del campionato. Alcune decisioni prese sono ufficiali e altre in via ufficiosa, dunque che potrebbero ancora subire variazioni anche perché c’è tanto da lavorare nell’ambito burocratico, l’emergenza coronavirus ha chiaramente destabilizzato completamente il sistema calcistico con variazioni di date continue. L’ufficialità come sappiamo è arrivata, per esempio, per la ripresa del campionato prevista con il recupero della 25 giornate il 20 e 21 giugno. Con la settimana precedente che, invece, sarà dedicata alla Coppa Italia. Se tutto dovesse finire in modo regolare, quindi senza ulteriori problemi, il campionato dovrebbe -dunque- terminare nel weekend di inizio d’agosto.

Serie A, sono state decise le date del prossimo calciomercato

Calciomercato e stando da quando riporta Sky Sport, il mercato dovrebbe iniziare il primo settembre e concludersi il 5 di ottobre. Però nel mese di luglio tutti i club di Serie A avranno comunque la possibilità di avanzare e sottoscrivere contratti preliminari con i calciatori. Questo in prevenzione al fatto che, invece, i club, ad esempio di Ligue 1 o Bundesliga potranno rispettare le consuete date del calciomercato estivo.

