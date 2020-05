Calciomercato Juventus, shopping in quel di Londra?

Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero messo da tempo gli occhi su alcuni giocatori del Chelsea. Ma di chi si tratta?

Asse di mercato. Potrebbe essere descritta così la prossima sessione di calciomercato della Juventus. I bianconeri, oltre ad alcune importanti trattative con il Barcellona, avrebbero messo gli occhi anche in casa Chelsea. Tra i londinesi ci sono infatti alcuni giocatori che potrebbero far comodo alle Vecchia Signora. Di chi si tratta?

Calciomercato Juventus, occhi in casa Chelsea?

Come rivelato da ‘Il Corriere di Torino’, le piste più calde sarebbero quelle che porterebbero a Jorginho e a Emerson Palmieri. Il centrocampista è un vero e proprio pallino di Sarri, che vorrebbe riaverlo con sé dopo averlo avuto a Napoli e Londra. Difficile però soffiarlo ai Blues, che non sembrerebbero esser disposti a scendere sotto i 40 milioni di euro. Potrebbe esser ipotizzato uno scambio con Pjanic, ma l’ipotesi appare comunque complicata.

Discorso molto diverso per il terzino ex Roma, che sembrerebbe non rientrare più nei piani del Chelsea, alla ricerca di un rinforzo proprio in quella zona del campo. La Juventus potrebbe quindi cercare l’affondo decisivo e portare a casa un tassello importante e di livello.

