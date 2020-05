Calciomercato Juventus, Ansu Fati il dopo Pjanic?

Miralem Pjanic è destinato a finire al Barcellona. Ma quale potrebbe essere la contropartita tecnica per la Juventus? Spunta il nome di Ansu Fati.

L’asse tra Juventus e Barcellona è più vivo che mai. La trattativa più importante è senza alcun dubbio quella che dovrebbe portare Miralem Pjanic in terra catalana. La situazione però sembrerebbe essersi complicata in quanto Arthur, l’eventuale pedina di scambio, non sarebbe convinto del trasferimento a Torino. A riportarlo con un tweet è stato anche il giornalista Rai ed esperto di calciomercato Paolo Paganini. Per quest’ultimo sarebbe difficile anche l’inserimento di Dembele, da tempo nel mirino dei bianconeri. Il nome nuovo quindi dovrebbe essere quello di Ansu Fati.

Buonasera. #Pjanic insiste per andare a #Barcellona non per #Arthur difficile #Dembele, la #Juventus rilancia per #Ansufati che il Barca però non vorrebbe cedere. Ma il #Barcellona per fare acquisti importanti, deve fare cassa e pare che ci sia già una lista. — Paolo Paganini (@PaPaganini) May 29, 2020

Calciomercato Juventus, Ansu Fati il sostituto di Pjanic

Un’ipotesi e una pista che è stata riportata anche dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’. Il classe 2002 è considerato uno dei prospetti più interessanti, visti i suoi ampi margini di crescita, dati i suoi 17 anni. Nonostante la sua giovane età, l’attaccante si è già messo in mostra in prima squadra sia in Liga che in Champions, realizzando anche qualche gol. Insomma, un gioiello di cui difficilmente i catalani vorranno privarsi. Ciò che appare certo al momento è che, prima di fare acquisti, i blaugrana dovranno fare qualche cessione importanti. Insomma, qualcosa starebbe davvero bollendo in pentola, ma il puzzle è ancora lontano dall’essere completato.

