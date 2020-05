Calciomercato Juventus, nel mirino un bomber turco

Il calciomercato Juventus non è fatto solo di grandi colpi ma anche di acquisti volti al futuro. Operazioni che sono veri e propri investimenti, per le quali non solo c’è bisogno di avere un grand fiuto, ma bisogna anche anticipare la concorrenza.

Anche nel corso della prossima estate a Torino potrebbero arrivare dei volti nuovi, magari nomi sconosciuti ai più ma non allo staff tecnico e dirigenziale della Juventus, che sicuramente segue questi calciatori senza fare troppi clamori.

Secondo calciomercato.it la Juventus avrebbe messo nel mirino già un giocatore giovane e sul quale puntare per il futuro. Si tratta di Eren Dinkci, centravanti turco nato da dicembre del 2001 e dunque davvero giovanissimo. Milita nelle giovanili del Werder Brema, dove si sta mettendo in mostra facendo quello che gli riesce meglio, ovvero i gol.

Nel campionato giovanile under 19 sono ben 22 i centri messi a segno in 20 gare giocate. Una media davvero molto importante. Ed è dunque logico che sulle sue tracce adesso ci siano più squadre. La sua valutazione è di appena un milione di euro e la Juventus vorrebbe accelerare per portarlo a Torino, bruciando la concorrenza anche dell’Inter.

Una operazione per il futuro, dicevamo. Lo stesso sito specializzato in calciomercato sottolinea come il giocatore andrebbe a far parte della formazione Under 23. Un modo per farsi le ossa e poi… chissà fare il grande salto nel calcio che conta.

