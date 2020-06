Juventus, il retroscena Rabiot sul no di Zidane al parametro zero francese

Pare che Zinedine Zidane bocciò la possibilità di comprare, l’allora parametro zero Rabiot dal Psg, ecco cosa era successo

L’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane bocciò il possibile arrivo a zero del centrocampista francese Rabiot dal Psg. Come sappiamo Rabiot è arrivato alla Juventus la scorsa estate a parametro zero, con un colpo che tuttora rimane, certamente, importante. Ma quello che filtra è un clamoroso retroscena di mercato che vedrebbe coinvolto in primis proprio l’attuale allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, infatti come riportato da un sondaggio di Calciomercato.it Rabiot prima di firmare con i bianconeri fu molto vicino al Real Madrid.

A quanto pare le merengues erano davvero vicini all’acquisto definitivo e alla firma del contratto ma a bloccare l’operazione fu proprio Zizou che, nonostante sia connazionale di Rabiot, avrebbe bocciato l’eventuale arrivo di Rabiot in blancos. A quasi un anno di distanza, vista la difficoltà che il calciatore sta riscontrando con l’ambiente bianconero e le diverse incomprensioni con mister Sarri, forse forse, Zidane non aveva sbagliato ad essere scettico sul profilo di Rabiot. Ma c’è comunque da considerare che il francese è stato fermo per un lungo infortunio e, di certo, gli ammiratori in club di caratura internazionale non mancano. La Juventus per il momento rimane cauta ma certamente dovesse arrivare l’offerta legittima potrebbe prendere in considerazione di cedere il francese già dopo una sola stagione di mercato.

