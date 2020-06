Juventus, giocatori in grande forma: Chiellini e Khedira recuperati

La Juventus sembra aver ritrovato la forma smagliante per la ripresa del campionato, Khedira e Chiellini sono recuperati ma un giocatore sorprende…

La squadra di Maurizio Sarri sembra aver ritrovato la forma ed è, dunque, prontissima per il recupero. A sorprendere più di tutti il Pipita Higuain vistosamente dimagrito e in forma, davvero, smagliante. Fondamentali sono anche i recuperi di due giocatori che erano fuori per infortunio da parecchio tempo: Khedira e Chiellini. Naturalmente la squadra sarà sottoposta ad un giro di tamponi come da routine per monitorare la condizione generale dello staff. Il calendario della Juventus è fittissimo, da qui in avanti si prospettano incontri decisivi uno dopo l’altro.

Il calendario bianconero da qui alla fine del campionato sarà fittissimo: prima la semifinale di ritorno di Coppa Italia, come sappiamo, contro il Milan, poi la -possibile- finale qualora i bianconeri riuscissero a raggiungerla e poi la ripresa del campionato per la volata scudetto. La Juventus è pronta a ripartire e i giocatori sembra in condizione per farlo. Fra tutti ha stupito Higuain presentatosi in condizione smagliante e vistosamente dimagrito, che sia l’opportunità per il Pipita di riscattarsi? Ma un’altra buona notizia riguarda il recupero di altre due pedine fondamentali, stiamo parlando del capitano Giorgio Chiellini e di Sami Khedira, entrambi recuperati e che stanno lavorando regolarmente in gruppo.

