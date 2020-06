La clamorosa indiscrezione vede i bianconeri non abbandonare la pista Icardi e potrebbe esserci il clamoroso colpo a gennaio, ecco lo scenario

La Juventus non si arrende! La clamorosa indiscrezione vedrebbe il ds Paratici ancora attivo sulla pista Icardi. Dopo che nei giorni scorsi è stata data l’ufficialità dell’affare con il riscatto del Psg, visto il sempre più probabile addio di Edison Cavani, la telenovela Icardi sembrava aver preso definitivamente una brusca frenata, ma a quanto pare, questa ufficialità non avrebbe spaventato la Juventus che vorrebbe ritornare all’assalto sull’attaccante argentino già a gennaio.

Calciomercato Juventus, clamoroso Icardi arriva a gennaio!

La società bianconera, infatti, da quanto si legge da un sondaggio fatto da Calciomercato.it non molla Icardi e sarebbe pronta -di nuovo- all’assalto, per portarlo a Torino già nella sessione invernale del mercato di gennaio. Un affare che avrebbe un clamoroso retroscena mercato, del recente riscatto del Psg, con i bianconeri che aspetterebbero il 2021 per trovare i fondi necessari per accontentare le richieste di Leonardo che girerebbe il cartellino del classe ’93 ai bianconeri, come sappiamo infatti la Juventus aveva già un accordo con l’agente moglie del calciatore Wanda Nara, che come desiderio ha proprio il ritorno in Italia e in Serie A.

