Il giocatore del Chelsea avrebbe deciso la sua destinazione finale, l'obiettivo è rimanere in Europa e per il momento c'è una squadra in polpe

Pedro ha deciso la sua destinazione. Chiaramente il giocatore ha espresso fin da subito la sua volontà di rimanere in Europa e, quindi, nel calcio che conta. Molte sono le opzioni che suggestionano il calciatore ma per il momento la Serie A è il campionato che ha più convinto il calciatore, ma la squadra scelta non è quella che tutti si aspettavano, infatti non è la Juventus la favorita, per il momento il calciatore ha come priorità la Roma.

Calciomercato Juventus, Pedro ha deciso la sua destinazione

La Roma dunque sarebbe la squadra in vantaggio per l’attaccante spagnolo che avrebbe più convinto l’entourage del calciatore. Come sappiamo anche la Juventus è molto interessante al classe ’87 anche e soprattutto per l’ex allenatore dei blues Maurizio Sarri che riabbraccerebbe volentieri un giocatore che ai tempi del Chelsea reputava fondamentale. Ma a quanto sembra, oggi, l’opzione giallorossa sembra l’operazione più gradita allo spagnolo. Nulla è ancora ufficiale, intanto Pedro non ha ancora dato il sì definitivo, che però non dovrebbe essere lontano, ma in questi giorni potrebbe delinearsi una volta per tutte il destino finale del giocatore dell’ormai ex Chelsea.

