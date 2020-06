Dybala sorprende tutti con un numero davvero da fenomeno, il giocatore sembra essere in splendida forma e la conferma già in allenamento, ecco il video:

La Juventus prosegue con gli allenamenti di gruppo e sembra aver ritrovato la forma smagliante. A dimostrarlo non solo lo splendido stato di forma di alcuni giocatori, in primis Cristiano Ronaldo, e poi Higuain vistosamente dimagrito. A garantire la qualità ritrovata è proprio il numero 10 argentino Paulo Dybala, che come sappiamo è reduce da un brutto periodo in cui era stato riscontrato positivo al Covid-19 ma ora, ufficialmente, sembra non solo guarito ma anche aver ritrovato la lucidità e la classe innata, infatti la serpentina fatta in allenamento conferma il suo phisique du role del fuoriclasse. La Joya argentina è ritornata al meglio e questo grandissimo numero di tecnica e velocità ha -letteralmente- sorpreso lo staff, Sarri compreso.

Juventus, Dybala: il dribbling da fenomeno fa sognare i tifosi

La Juventus è già pronta per la missione Coppa Italia, infatti la prima avversaria dei bianconeri sarà il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Alla Continassa la carica è quella giusta, la Joya è pronto a far sognare i tifosi ancora proprio come l’ultima partita di campionato contro i cugini interisti, in cui siglò un gol fondamentale. Una forma smagliante anche per Cristiano Ronaldo che non ha mai mollato e che ha dimostrato di sapersi allenare con continuità anche da solo. I bianconeri sono ufficialmente tornati e vogliono farlo in grande stile per la corsa al titolo di Campioni d’Italia.

