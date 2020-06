La Juventus potrebbe portare a termine l’operazione di mercato a parametro zero dal Paris Saint Germain, C’è Aouchiche nel mirino

Bianconeri attivissimi sul mercato e pronti alle occasioni, che nel corso negli anni, hanno sancito un’abilità particolare quella di trovare profili in scadenza di contratto che hanno sempre garantito qualità e rendimento, e potrebbe essere – di nuovo- l’anno delle scoperte e delle grandi opportunità estere. Infatti la Juventus starebbe seriamente intenzionata a mettere a segno l’operazione Aouchiche a parametro zero. Il giovanissimo 17enne francese è un profilo che potrebbe, davvero, fare al caso dei bianconeri, il suo contratto è in scadenza a fine stagione.

Calciomercato Juventus, colpo a zero dal Paris Saint Germain

Nei vari sondaggi di mercato la squadra bianconera sembra essere in polpe per il giovanissimo del Psg, e avrebbe la possibilità di prenderlo gratis a partire dal 30 giugno. Aouchiche ha fatto il suo debutto professionale il 30 agosto del 2019 in una vittoria in campionato con il Metz. Ha segnato il suo primo gol il 5 gennaio 2020. È il secondo giocatore più giovane in assoluto a segnare un gol per il Psg nelle competizione ufficiali, un centrocampista capace di segnare e di aiutare dunque la manovra offensiva date le sue ottime qualità tecniche.

