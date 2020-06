Juventus, Cristiano Ronaldo nuovi tacchetti per aumentare la velocità

Non solo CR7 ha testato questa soluzione, infatti in Ligue 1 l’attaccante del Montpellier, Andy Delort sta già utilizzando questo tipo di tacchetti in stile rugbista. E tra l’altro, non è quindi un caso, se il 19 febbraio ha stabilito il record di velocità nel campionato francese con 36,8 km/h. Soluzione che ha convinto Cristiano Ronaldo a provare questo tipo di tacchetti, che potrebbero fargli sfruttare ancora meglio il suo già rapido scatto. Per Cristiano i dettagli non sono importanti, sono l’unica cosa che conta.