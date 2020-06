L’attaccante bianconero Gonzalo Higuain si è fermato durante gli allenamenti, è arrivata anche la nota ufficiale del club

Nel corso della seduta di allenamento odierna, Gonzalo Higuain ha accusato un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra.

Gli esami eseguiti al J|Medical hanno escluso lesioni.

Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni. pic.twitter.com/fXwg21tqF3 — JuventusFC (@juventusfc) June 4, 2020

Juventus, infortunio di Higuain: le condizioni dell’attaccante

Gonzalo Higuain ha sostenuto la visita medica al J Medical dopo che in allenamento il centroavanti si è fermato per un fastidio alla coscia destra. Gli esami sostenuti hanno, fortunatamente, escluso lesioni. Naturalmente le sue condizione ora verranno monitorate giorno per giorno in vista della ripresa del campionato ma soprattutto della semifinale di Coppa Italia contro il Milan, che sarà il vero primo match dei bianconeri in vista dalla ripresa.

