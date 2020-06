Il Lione ha fissato il prezzo per il calciatore che è entrato in ottica bianconera per il calciomercato del prossimo anno, i francesi chiedono 50 milioni

Il Lione avrebbe fissato il prezzo del cartellino di Aouar, il giovane centrocampista piace ai bianconeri che lo vorrebbero per la prossima sessione di mercato. Un calciatore che è predestinato a diventare grande, il giovane classe ’98 in Francia sta interessando diversi club di caratura internazionale, la Juventus sarebbe piombata sul centrocampista ma per portalo sotto la Mole ci vorranno ben 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per Aouar

Il Lione ha fissato il prezzo per il giovane centrocampista Aouar, per portalo sotto la Mole ci vorranno ben 50 milioni euro, ma la concorrenza non manca, infatti ci sarebbero offerte pure dalla Premier League, su di lui Manchester City e Chelsea. E in Francia, anche il Psg di Leonardo potrebbe farsi avanti per garantirsi le prestazioni del centrocampista.

