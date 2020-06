Il capitano bianconero sarà out per la sfida test in previsione della Coppa Italia. Il difensore bianconero ha eseguito un allenamento differenziato

Giorgio Chiellini, il capitano bianconero ha svolto un allenamento differenziato e salterà la sfida test all’Allianz Stadium insieme al resto della squadra.

Juventus, Chiellini out nella partita test allo Stadium

Giorgio Chiellini non ce la farà, il capitano bianconero in vista del test in famiglia all’Allianz Stadium, non prenderà parte alla partitella con i suoi compagni, che come sappiamo, è stata decisa in prossimità della partita di semifinale di Coppa Italia contro il Milan del 12 giugno. Oggi, infatti, Chiellini si è presentato alla Continassa svolgendo un allenamento differenziato.

