L’ex capitano bianconero Alessandro Del Piero si racconta in diretta con Operazione Nostalgia, ecco le parole della leggenda bianconera

Una diretta social, su Instagram, in cui l’ex capitano e leggenda bianconera si racconta, Alessandro Del Piero infatti domani sera alle 18.00 parlerà in corso di una diretta social.

Juventus, Del Piero su Instagram: diretta con Operazione Nostalgia

L’ex capitano e leggenda bianconera domani sera in occasione di un confronto con Operazione Nostalgia parlerà in diretta Instagram, un confronto diretto con tifosi e appassionati in ricordo dei bei tempi in cui il capitano bianconero faceva la differenza sul campo e scriveva capitoli importanti del calcio italiano. La leggenda Del Piero A tutto campo (virtuale), domani sera infatti tifosi di tutto il mondo potranno assistere ad una live insieme ad Operazione Nostalgia in cui l’ex attaccante della Juventus ricorderà sicuramente i bei tempi passati in bianconero, ricordiamo che l’appuntamento sarà alle 18.00.

