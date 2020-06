Si va verso il sì per l’operazione scambio di cartellini fra Juventus e Roma: scambio che vedrà coinvolti Cristante e Mandragora

Ci sono parecchie trattative in corso, ma quello che si sta delineando fra Juventus Roma è un autentico scambio di cartellini fra due calciatori. Due profili coinvolti che entrambi potrebbero fare comodo alle società che da tempo, nonostante una rivalità fra i tifosi, hanno raggiunto -più volte- un’intesa generale sul mercato con le due società spesso coinvolte in operazioni di mercato. Lo scambio che si sta per chiudere, infatti è molto vicina la fumata bianca, vedrebbe coinvolti Cristante e Mandragora. Il primo piace molto ai bianconeri che avrebbero quel rinforzo necessario a mediana, un giocatore che potrebbe adattarsi perfettamente ai ritmi imposti dall’allenatore Maurizio Sarri e data la sua duttilità saprà sempre farsi trovare pronto. Un profilo che guarda al presente ma soprattutto al futuro, Cristante è un classe ’95 e con il suo arrivo potrebbe dare una svecchiata alla mediana, non certo più giovanissima.

Calciomercato Juventus, scambio con la Roma: arriva la fumata bianca

Dall’altra parte i bianconeri andrebbero a privarsi di Mandragora giocatore che ha già dimostrato il suo valore all’Udinese e che è sempre più proiettato verso il giro nazionale dove spera di giocare gli europei in vista della prossima estate. Due profili che potrebbero davvero fare contenti i club, in un maxi scambio che sta sempre più andando verso la fumata bianca. L’operazione potrebbe essere già portata a termine entro la fine del mese, cioè il 30 giugno. Che potrebbe garantire una importante plusvalenza ad entrambi i club, il 30 giugno infatti è data utile per generare plusvalenze a bilancio.

