L’Inter ha un vantaggio importante per Marash #Kumbulla come raccontato da gennaio: è in pole e ha tutta l’intenzione di prenderlo, si tratta col Verona sulle cifre. La Juve si è inserita in corsa ma tutto dipende dai nerazzurri 🇦🇱 @SkySport #calciomercato https://t.co/plQVEMnbs8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2020

Oltre ai nerazzurri alla corsa per il cartellino del giovane difensore Marash Kumbulla ci sarebbe anche la Juventus. A confermarlo Fabrizio Romano che su Twitter dà proprio la Juventus attiva nell’operazione, inseritasi in corsa. Il giovane difensore del Verona con cittadinanza italiana ma di origine albanese, piace e non poco all’Inter ma ecco che gli scenari potrebbero cambiare qualora i bianconeri piombassero sul giocatore.

Calciomercato, guerra Inter – Juventus per Kumbulla

Marash Kumbulla cresciuto nelle giovanili del Verona, ha esordito in prima squadra il 12 agosto del 2018 nella partita contro il Catania, l’anno dopo ha poi rinnovato il suo contratto fino al 2022. Con l’allenatore Juric, nonostante la giovane età, Kumbulla diventa presto titolare della difesa. Segna il suo primo gol in Serie A il 5 ottobre, con questa rete il calciatore ha vinto un primato, quello di essere il primo difensore nato nel 2000 ad avere segnato un gol in Serie A. Un predestinato per molti che potrebbe già avere possibilità di giocare nelle squadre ai vertici, infatti su di lui c’è l’interesse sia della Juventus che dell’Inter, che comunque, per il momento, rimane in polpe.

