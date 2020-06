La Joya argentina ha parlato delle sue attuale condizione fisica, come sappiamo Dybala è da poco guarito dal Coronavius, ecco cosa ha detto:

La Joya bianconera Paulo Dybala ha recentemente giocato al videogioco simulatore sportivo Fifa contro il calciatore del Tottenham Delle Alli, utilizzando il Liverpool e cantando simpaticamente l’inno della squadra, e mentre giocava con Alli, nella diretta, ha parlato anche della sua attuale condizione fisica, come sappiamo infatti il numero 10 bianconero è da poco guarito dal Coronavirus. Ecco cosa ha detto:

Juventus, Dybala ha parlato della sua condizione: “Sto meglio ma…”

Paulo Dybala ha parlato nella live insieme a Delle Alli, ecco cosa ha detto la Joya argentina: “Sì, avevo il coronavirus, ma ora mi sento molto meglio. Non sono al cento per cento ma sto abbastanza bene”.

Ha poi aggiunto: “Noi in squadra siamo tornati ad allenarci, il calcio sta tornando. Presto ritorneremo a fare ciò che amiamo di più. Spero che potremo divertirci ma soprattutto far divertire gli appassionati. Penso che sarà utile perché avremo molte partite di calcio consecutive, e persone come noi che adorano questo sport meraviglioso avranno la possibilità di guardare una partita diversa ogni giorno, così da essere al centro dell’azione”.

La Juventus, infatti, scenderà in campo venerdì sera nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan: una partita cruciale per la finale prevista per il 17.

