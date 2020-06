Un obiettivo di mercato dei bianconeri sta – definitivamente – per sfumare. Thomas infatti è proiettato verso la Premier League

Thomas Partey dell’Atletico Madrid lascerà gli spagnoli ma non per la destinazione che tutti si aspettavano, infatti fino a qualche settimana fa in vantaggio sul giocatore c’erano proprio i bianconeri che, però, almeno per il momento, avrebbero una rivale che sta andando a concludere l’operazione. Il calciatore, come sappiamo, ha già espresso la sua volontà di lasciare l’Atletico Madrid e, quindi, di essere pronto a cambiare aria definitivamente. Su di lui sirene dalla Premier League, una squadra su tutti sembra, al momento, avere raggiunto l’intesa di massima con il centrocampista e il suo entourage.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri alla Juve grazie a Sarri

Calciomercato Juventus, un obiettivo di mercato sta per sfumare

Thomas Partey sarebbe infatti molto vicino all’Arsenal. Per il momento la squadra londinese sarebbe la preferita anche dallo stesso giocatore che avrebbe già trovato l’intesa con il suo -ormai probabile- ex allenatore Simeone. Il centrocampista è pronto a cambiare aria e avrebbe proprio nei suoi piani la Premier League inglese. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Momblano: “Paratici al lavoro in Premier League”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK