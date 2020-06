Calciomercato Juventus, riparte l’offensiva per Arthur

Potrebbe essere uno dei tormentoni del calciomercato Juventus di questa estate. Parliamo del possibile scambio con il Barcellona che vedrebbe coinvolti Miralem Pjanic e Arhur Melo.

Il primo ormai sembra davvero destinato a lasciare i bianconeri, tant’è che anche in questi primi test che avvicinano alla ripresa per la Juventus il tecnico Maurizio Sarri lo sta lasciando fuori dai titolari. L’allenatore ha infatti l’intenzione di confermare come “volante” della squadra l’uruguaiano Bentancur.

Pjanic dunque destinato a lasciare la Juventus ma con il Barcellona sulle sue tracce. Il club spagnolo è molto interessato alle prestazioni del bosniaco e lo reputa un obiettivo prioritario per il suo mercato. Rimane però da capire come portarlo in Spagna.

Si è ipotizzato uno scambio con Arthur Melo, 23enne brasiliano in forza al Barcellona, giocatore che piace molto alla Juventus e al suo allenatore. Il centrocampista ha fatto sapere di non avere però alcuna intenzione di muoversi dal club blaugrana.

Calciomercato Juventus: pressing su Arthur

Tuttavia – come riporta Mundo Deportivo – la Juventus non avrebbe alcuna intenzione di mollare la presa ed è pronta a tornare alla carica per convincere Arthur a vestire il bianconero. Anzi in realtà lo ha già fatto, visto che avrebbe avuto nei giorni scorsi un incontro con l’entourage del giocatore. Incontro nel quale sarebbe stata ribadita l’importanza che Arthur potrebbe avere nella rosa bianconera. Il brasiliano adesso cambierà idea sul suo futuro?

