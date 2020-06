Calciomercato Juventus, nuova ipotesi scambio con la Roma: i dettagli

C’è una nuova ipotesi scambio fra Juventus e Roma: Romero per Under. Due profili che farebbero felici gli allenatore delle rispettive squadre

Il giovane difensore centrale argentino Cristian Romero in prestito al Genoa, ma di proprietà della Juventus, potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Under. La nuova operazione scambio di cartellini fra Juventus e Roma potrebbe avere esito positivo, infatti i due profili piacciono ad entrambi gli allenatori e qualora si avanzasse la possibilità, l’operazione troverebbe sempre più conferme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, sulle fasce piacciono sempre due profili dal Psg

In giallorosso quindi potrebbe andare un difensore centrale di qualità ma soprattutto di prospettiva, Romero piace alla Roma che ha necessità di rinforzare il settore difensivo. Dall’altra parte Under, il turco andrebbe a rinforzare il settore offensivo della Juventus e data l’agilità ma soprattutto la qualità tecnica con cui si inserisce nella manovra offensiva, potrebbe, davvero, fare comodo all’organico di Sarri che impronta il gioco su dinamicità e fraseggi. Due profili per un solo obiettivo comune, rinforzare quei settori di campo in base alle richieste dei rispettivi mister. Juventus e Roma sempre più propense a possibili operazione di mercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Bernardeschi: il Manchester United è interessato

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK