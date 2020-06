I Red Devils sono piombati sull’esterno bianconero e sarebbero pronti ad avanzare un’offerta per portarlo in Premier League

Il Manchester United è piombato sull’esterno bianconero, infatti, da quanto si legge in un sondaggio di Tuttosport il Manchester avrebbe individuato nell’esterno della Juventus il rinforzo necessario per la prossima stagione. Un operazione possibile solo qualora non andasse in porto l’altra operazione, attualmente prioritaria, cioè l’acquisto di Sancho dal Borussia Dortmund. Per Federico Bernardeschi la Juventus chiedere non meno di 35 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Petrachi apre alla cessione di Zaniolo

Calciomercato Juventus, Bernardeschi: il Manchester United è interessato

Per Bernardeschi, dunque, il futuro è ad un bivio: potrebbe rimettersi in luce altrove, con una nuova opportunità, oppure riconfermarsi alla Juventus nonostante un approccio con un feeling tiepido con il nuovo allenatore Maurizio Sarri, che non lo vede come un titolarissimo. Sicuramente le qualità di Federico sono evidenti a tutti, ma, qualora i Red Devils si facessero avanti con un’offerta ufficiale solo il giocatore avrà l’ultima parola sul suo futuro. Intanto il Manchester è in attesa di capire se riuscirà a chiudere l’operazione Sancho dalla Bundesliga. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Marotta strizza l’occhio allo scudetto: «Campionato anomalo, chissà…»

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK