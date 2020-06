La Roma fa sul serio per Higuain, per portarlo nella capitale sarebbe disposta ad uno scambio alla pari, proponendo il cartellino di Dzeko

Higuain ormai sempre più lontano dalla Juventus, a fine stagione lascerà quasi certamente la squadra bianconera, su di lui si pensava inizialmente ad un ritorno in Argentina al River Plate, la squadra che lo lanciò da professionista, poi si è pensata anche la pista spagnola, in ritorno in Liga e infine l’MLS. Ma negli ultimi giorni i sondaggi di mercato vedono la Roma favorita sul Pipita e, per portarlo nella capitale già nella prossima stagione, sarebbero disposti ad un scambio alla pari. Il cartellino di Dzeko per quello di Higuain.

Calciomercato Juventus, Higuain: la Roma propone uno scambio

Uno scambio alla pari. Secondo un sondaggio mercato di Calciomercato.it la Roma vorrebbe il Pipita come rinforzo in attacco per la prossima stagione, per convincere la Juventus a cederlo offrirebbe il cartellino di un altro attaccante di qualità, già corteggiato in passato dalla Juventus: Edin Dzeko. Un obiettivo che piace anche all’Inter di Antonio Conte che già la scorsa stagione avrebbe dovuto prenderlo, operazione poi saltata all’ultimo. Dzeko ha uno stipendio di 7 milioni, e non è certo un giovanissimo, infatti con i suoi 34 anni dovrà far fare attente analisi. Intanto c’è da capire come si muoverà la Juventus in tal senso, un addio di Higuain sembra molto probabile e il suo contratto in scadenza nel 2021 quasi certamente non verrà rinnovato.

