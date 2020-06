Juventus-Lione, ufficiale: Tousart non ci sarà

Non solo serie A e Coppa Italia per la Juventus, che ad agosto dovrà essere grande protagonista anche in Europa. Manca ancora la data ufficiale (che dovrebbe essere il 7 agosto), ma all’inizio del mese più caldo dell’anno la formazione di Sarri dovrà affrontare il ritorno degli ottavi di finale contro il Lione.

Una partita che sarà senz’altro in salita per i bianconeri, che devono rimontare lo 0-1 subito in Francia dalla squadra allenata da Rudi Garcia, ex tecnico della Roma. Impresa difficile ma non impossibile, anche perché la Juve affronterà un avversario che partirà con uno svantaggio non da poco.

In Francia infatti il campionato è stato dichiarato già concluso da tempo a causa dell’emergenza Coronavirus. E per questo motivo il Lione si presenterà all’appuntamento europeo senza partite ufficiali nelle gambe. Tuttavia non bisognerà commettere l’errore di sottovalutare l’undici transalpino, al quale non mancano i giocatori di talento. O meglio, uno sicuramente mancherà ed è proprio l’autore del gol della vittoria contro la Juventus, ovvero Lucas Tousart.

Juventus-Lione, Tousart non ci sarà

Era stato proprio Tousart a mettere la palla nel sacco nel match disputato in terra francese lo scorso 26 febbraio. Un gol pesantissimo che regalò un successo al Lione contro tutti i pronostici. Come detto lui non ci sarà nel match di ritorno. Infatti l’Hertha Berlino avrebbe deciso di richiamarlo subito in Germania dopo il 30 giugno.

I tedeschi infatti hanno acquistato il centrocampista durante la stagione per 25 milioni di euro, lasciandolo però in prestito al Lione fino a fine stagione. Come riporta Sky Sport però l’Hertha non prolungherà il prestito fino alla fine del mese di agosto, come avverrà per altri giocatori in Europa.

